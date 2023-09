Governador Jorginho Mello reforça importância da parceria Estado e municípios no COMAC 2023

O governador Jorginho Mello participou da abertura do maior encontro municipalista de Santa Catarina, o Congresso dos Municípios, Associações e Consórcios de Santa Catarina (COMAC-SC), na manhã desta quarta-feira, 27, na Grande Florianópolis. No evento, o governador destacou programas e avanços da gestão estadual em quase dez meses de Governo e reforçou a importância da parceria com os municípios. O encontro vai até o próximo dia 29 de setembro na Arena Opus, em São José.

“É no município que a vida acontece. Foi pensando nisso que criamos o Programa SC Levada a Sério para ouvir os prefeitos e entender as necessidades de cada cidade catarinense. E o resultado disso já vemos na prática. Em pouco mais de 30 dias, já pagamos metade das Transferências Especiais Voluntárias, as TEVs. São R$ 256,1 milhões para 161 cidades. Garantimos obras para todo o Estado, mas com responsabilidade”, disse Jorginho Mello no primeiro painel do Congresso.

Ao longo desta quarta-feira, 27, serão abordados diversos assuntos nas salas temáticas como comunicação pública, segurança nas escolas, governança na administração pública, governo digital e desafios na saúde catarinense.

O evento é organizado pela Federação dos Consórcios, Associações e Municípios de Santa Catarina (FECAM). Sob o lema “Conectando cidades, construindo o futuro”, o Congresso promoverá debates e discussões abrangentes sobre administração pública municipal, com foco na inovação, sustentabilidade e gestão eficiente. Espera-se uma participação de cerca de 5 mil pessoas durante os três dias de evento. Participam representantes do governo federal e estadual, prefeitos, vices, secretários, empresários e especialistas.

Com 89 municípios catarinenses representados por 305 iniciativas, esta edição do COMAC promete ser um fórum enriquecedor para promover a colaboração e o crescimento das comunidades locais. O evento é patrocinado pela Fepese, IPM, BRDE e Ciasc.

:: Confira o álbum completo de fotos AQUI

“O COMAC é essencial, porque nós somos um só Estado. Na verdade, é nos municípios que a coisa acontece de fato. Mas o braço forte do Estado é que faz com que a gente tenha a capacidade instalada de desenvolver as nossas ações. Então, essa porta aberta, essa proximidade para o diálogo, para a execução das ações traz soluções para as nossas dificuldades que são comuns”, explica a presidente da Fecam e prefeita de Vargem, Milena Lopes.

Entre os destaques da agenda de eventos que conta com a presença de representantes do governo estadual, estão painéis sobre segurança nas escolas, transferências de recursos aos municípios por meio da TEV e também sobre a saúde pública catarinense, com a participação da secretária Carmen Zanotto.

“Esse congresso de municípios, associações e consórcios, vem justamente para demonstrar o quanto é importante essa interação, esse compartilhamento de ideias. E o governo do Estado é parceiro. Já é a ideologia do governo do Estado ser municipalista. É importante que essas esferas estejam integradas, porque isso reflete em benefícios para todos os catarinenses”, salienta Estener Soratto, secretário da Casa Civil.

Neste ano, uma das novidades é a Sala da Comunicação, dedicada a questões de comunicação pública, abordando tópicos como “Gestão pública que vira notícia”. Além disso, as prefeituras terão a oportunidade de apresentar suas boas práticas, selecionadas a partir do Banco de Boas Práticas da FECAM, que visa destacar iniciativas alinhadas aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

Acesse para conferir a programação completa:

FLYER COMAC 21x26cm (gestorlgpd.com.br)