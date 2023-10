Chuvas em SC: Celesc segue mobilizada em todo o estado

Cerca de 200 equipes da Celesc seguem atuando por todas as regiões do estado durante os chuvas para restabelecer o fornecimento de energia e garantir a segurança da rede elétrica. Até a noite de domingo a maioria das unidades consumidoras impactadas se concentravam nas regionais de Lages e Rio do Sul.

Segundo o diretor de Distribuição da Celesc, Cláudio Varella, os eletricistas estão enfrentando vários desafios para chegar nas redes afetadas, como alagamentos, quedas de barreiras e inundações. “Mas estamos firmes para atender a população com a maior agilidade e eficiência possível, atuando ao lado dos demais setores do Estado e das forças de segurança. Nossas equipes estão mobilizadas por todas as regiões, seja de barco, caminhonetes ou de caminhão”, destaca ele.

Varella também observa que, em caso de inundações, o protocolo é desligar temporariamente os transformadores para garantir a segurança da população. “As equipes locais da Celesc monitoram a situação”, informa.

Por

ASCOM | CELESC