Chuvas em SC: mapa digital mostra a situação das rodovias estaduais em tempo real

Todas as equipes da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE), inclusive as empresas parceiras que têm contrato com a pasta, trabalham para desobstruir o mais breve possível as rodovias interditadas pelas fortes chuvas nos últimos dias.

A Diretoria de Inovação e Padronização e a Diretoria de Operações e suas gerências desenvolveram uma ferramenta para acompanhamento em tempo real sobre a situação. O quadro vem sendo atualizado de forma constante, para levar as informações precisas aos cidadãos catarinenses.

:: O mapa pode ser acessado neste link

Por Assessoria de imprensa da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade