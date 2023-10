CEPON realiza cirurgias de reconstrução mamária e workshop com mastologistas

O Centro de Pesquisa Oncológicas (CEPON), unidade da Secretaria de Estado da Saúde (SES), realizou oito cirurgias de reconstrução mamária, entre os dias 12 e 14 de outubro, em pacientes que tiveram câncer de mama e seguem em acompanhamento. A ação, em parceria com a Sociedade Catarinense de Mastologia (SCM) e apoio da FAHECE, reuniu também cerca de 30 médicos em um workshop voltado para a capacitação de mastologistas em Santa Catarina. Outros dois procedimentos serão realizados até o final deste mês.

“A reconstrução visa devolver à mulher autoestima e, para muitas, significa a sensação do término do tratamento. Autoestima é saúde, amor próprio, cuidado. A pessoa se sentir bem com ela mesma é fundamental, porque não queremos apenas as mulheres curadas, queremos elas bem. Além de realizar as cirurgias, estamos em um grupo, dividindo conhecimento e experiência, contribuindo para o crescimento da especialidade”, afirma o mastologista do CEPON, Dr. Carlos Gustavo Crippa.

A professora Eliana de Moura de Jesus foi uma das pacientes atendidas na ação. Ela teve diagnóstico de câncer de mama em 2019, após uma mamografia. Passou por quimioterapia e, em 2020, fez mastectomia total da mama esquerda. Desde então, vem fazendo acompanhamento no CEPON. “Hoje eu estou aqui, feliz, porque estou em tratamento apenas para acompanhar o câncer. Graças a Deus está tudo estabilizado. E estou aqui para reparar a minha autoestima mais uma vez”, afirma.

O evento trouxe dois cirurgiões de renome nacional para serem preceptores dos procedimentos, juntamente com a equipe de mastologia e reconstrução do CEPON. O Dr. Jorge Villanova Biazús, professor Associado do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da FAMED-UFRGS, professor do Programa de Pós-graduação em Ciências da Saúde: Ginecologia e Obstetrícia, Chefe do Serviço de Mastologia do HCPA e Diretor da Escola Superior de Cirurgia Oncoplástica do HCPA; e Dr. Fábio Bagnoli, professor Doutor – FCMSCSP Assistente do Setor de Mastologia da Santa Casa de São Paulo e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional São Paulo (2023-2025).

A programação do CEPON do Outubro Rosa conta ainda com ciclos de palestras sobre prevenção, diagnóstico precoce e tratamento do câncer de mama, durante os dias 18 e 19 de outubro.

