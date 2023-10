Ataque a tiros nos Estados Unidos deixa 22 pessoas mortas; pânico

O ataque a tiros no Maine, localizado nos Estados Unidos, na noite desta quarta-feira (25), causou a morte de 22 pessoas e 50 feridos. Conforme informações da polícia local, o atirador, identificado como Robert Card de 40 anos, está foragido.

O número de mortos foi confirmado pelo conselheiro de Lewiston, Robert McCarthy, em entrevista à rede de TV CNN. Além disso, a polícia do Maine publicou nas redes sociais que o autor é um reservista do exército estadunidense.

O ataque começou em uma pista de boliche, segundo a rede de TV ABC News, depois divulgaram supostos disparos em um bar e em um centro de distribuição da Walmart. Até o momento, a motivação do crime é desconhecida.

A polícia do condado de Androscoggin afirmou que o suspeito “segue em liberdade” e divulgou as fotos do homem armado com um fuzil semiautomático. Além disso, eles solicitaram que a população entrasse em contato se soubessem a identidade de Card.

Eles também divulgaram as imagens de uma caminhonete branca e pediu auxílio à população para identificar o veículo. As autoridades pediram que as lojas permaneçam fechadas enquanto as investigações não terminam.

Posição do governo

O presidente Joe Biden foi informado sobre o ataque. Ele estava em um jantar de Estado, que homenageava o primeiro-ministro australiano. Quando soube, se retirou do local e entrou em contato com as autoridades do Maine, para informar solidariedade.

A governadora do Maine, Janet Mills, contou que estava “ciente e informada sobre o ataque em Lewiston”.

“Assim como todos os cidadãos do Maine, estou horrorizado com os acontecimentos desta noite em Lewison, meu local de nascimento. Estamos arrasados por aqueles que foram afetados”, disse o congressista do Maine Jared Golden, no X.

Vale ressaltar que Lewiston é a segunda cidade mais populosa do Maine e fica cerca de 50 km ao norte da maior cidade do estado, Portalnd.

Efeitos do ataque

McCarthy contou que está preocupado, pois os hospitais de Maine não estão capacitados para lidar com esse tipo de ataque. O secretário de Segurança Pública do Maine, Mike Sauschuck, disse à imprensa que centenas de policiais estão nas ruas para encontrar Card.

Além disso, as escolas públicas cancelaram as aulas nesta quinta-feira (26). Este massacre é um dos mais letais no país nos últimos anos e entra para uma longa lista de ataques nos Estados Unidos.

No momento o FBI (polícia federal dos Estados Unidos) participa das operações de busca.

