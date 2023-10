Confira a situação das rodovias estaduais nesta segunda em SC

A chuva retornou ao estado no último final de semana e causou interdições em algumas rodovias de Santa Catarina. Nesta segunda-feira (30), a Polícia Militar Rodoviária divulgou a situação das estradas em todas as regiões do Estado.

Confira a situação das rodovias estaduais afetadas pelas chuvas até o momento:

➡️ SC-390, Serra do Rio do Rastro:

• LIBERADA p/ automóveis, micro-ônibus e caminhões de até 7Ton PBT das 6h às 20h

• LIBERADA p/ caminhões com PBT acima de 7Ton e até 23Ton das 20h às 6h

Pontes, Serras e Rodovias INTERDITADAS:

➡️ SC-A155B, Seara sentido Ita

Risco de queda de barreira – KM 0,900 – Interditada

➡️ SC-A470A, Mirim Doce

Ponte de acesso ao município – KM 3,6 – INTERDITADA

➡️ SC-110, Urubici

Erosão – KM 381 – Interditada p/ caminhões pesados

➡️ SC-390, Lauro Müller

Deslizamento de encosta- KM 406 – Interditada p/ caminhões pesados

Rodovias com TRÂNSITO em MEIA-PISTA:

➡️ SC-110, São Joaquim

Queda de barreira – KM 405

➡️ SC-112, Rio Negrinho

Deslizamento de encosta – KM 22

➡️ SC-114, Taió

Erosão – KM 121

➡️ SC-114, Salete

Erosão – KM 113

➡️ SC-120, Curitibanos

Rachaduras – KMs 235, 236 e 244

➡️SC-155, Xanxerê

Deslizamento de encosta – KM 69

➡️SC-157, Cordilheira Alta

Deslizamento de encosta – KM 94

➡️ SC-350, Taió

Erosão – KM 290

➡️ SC-390, Bom Jardim da Serra

Erosão – KM 379

➡️ SC-418, São Bento do Sul

Erosão – KM 56

➡️ SC-427, Rio do Campo

Erosão – KM 10,256

➡️ SC-467, Capinzal

Deslizamento de encosta – KM 34

➡️ SC-477, Itaiópolis

Rachaduras – KM 62