Mulher morre e outras 57 pessoas ficam feridas após centro esportivo desabar durante temporal no RS

Um intenso temporal assolou Giruá (RS) e resultou em uma fatalidade, além de vários feridos no Noroeste do Rio Grande do Sul nas últimas 8 horas, ocasionando consideráveis danos, de acordo com o Conexão GeoClima.

Uma mulher morreu e outras 57 pessoas ficaram feridas após um centro esportivo desabar, em Giruá, no noroeste do Rio Grande do Sul, de acordo com o Corpo de Bombeiros. O caso aconteceu na noite desta quarta-feira (15), durante a passagem de um temporal pela região

A morte foi da fisioterapeuta Isabeli Soardi. Ele estava em Giruá, praticando a modalidade quando a cidade foi atingida, ocorrendo um desabamento em uma quadra de Padel.

Em Cruz Alta (RS), situada a alguns quilômetros de Giruá, as rajadas atingiram a marca de 108,7 km/h, afetando substancialmente várias cidades na região gaúcha. Em menos de 24 horas, os registros pluviométricos nessa área variaram de 50mm a 90mm.