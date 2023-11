Colômbia vira o jogo em 4 minutos e complica o Brasil nas Eliminatórias

Brasil chegou a começar bem a partida, saiu na frente do placar, mas acabou “amassado” pela Colômbia, especialmente no segundo tempo.

Complicou! Em nova atuação ruim, o Brasil perdeu de virada para a Colômbia por 2 a 1 na noite desta quinta-feira (16) pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

A equipe de Fernando Diniz até iniciou bem a partida, mas logo perdeu o controle do jogo e foi “amassada” pela rival.

O resultado encerra dois tabus. Os colombianos nunca haviam vencido a Seleção Brasileira em jogos pelas Eliminatórias. Além disso, o Brasil jamais havia perdido duas partidas seguidas na competição.

O jogo

O Brasil começou arrasador mesmo jogando fora de casa. No primeiro minuto, Vini Jr perdeu chance incrível de cabeça para abrir o placar.

Mas no lance seguinte o camisa 7 se redimiu. O atacante tabelou com Gabriel Martinelli, e o jogador do Arsenal bateu no cantinho de Vargas para abrir o placar.

Apesar do ótimo começo, o ritmo brasileiro logo caiu e a Colômbia passou a tomar conta do jogo.

Para piorar, o Brasil perdeu Vini Jr, machucado, com apenas 25 minutos.

Luis Díaz “infernizou” a vida de Emerson Royal em jogadas individuais e só não marcou porque André, de carrinho, evitou a finalização do atacante do Liverpool.

O

ritmo seguiu parecido na segunda etapa. O Brasil até conseguia sair com certa facilidade da marcação alta da Colômbia, no entanto, finalizava mal as jogadas.

Por outro lado, a equipe da casa seguia com um Luis Díaz em noite inspirada, infernizando a defesa brasileira, que tinha dificuldades para proteger a entrada da área.

O jogo seguiu aberto e Raphinha quase ampliou aos 22′. O atacante ex-Avaí saiu cara a cara com o goleiro e acertou a trave.

E com o “festival de espaços”, a equipe colombiana buscou o empate aos 29′. Luis Díaz aproveitou cruzamento do lado esquerdo e deixou tudo igual em Barranquilla.

E o que já estava ruim, piorou quatro minutos depois. Cruzamento de James Rodríguez e Luis Díaz, de novo ele, foi no alto para dar a vitória a Colômbia.