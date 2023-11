Caos: Ambulâncias com 14 pacientes ficam presas em alagamento na Serra Catarinense

Noite de sexta-feira (17), fortes chuvas provocaram alagamentos na BR-282, em Bom Retiro, na Serra Catarinense. Cerca de 14 pacientes que estavam em carros da saúde e ambulâncias precisaram de assistência do Corpo de Bombeiros Militar para passar pelo trecho inundado.

O ponto de alagamento se estendia por uma área de 300 metros, com 90 centímetros de profundidade, no trevo do bairro Santa Clara. No local haviam vários pacientes das cidades de Bom Retiro, Bocaina, e Otacílio Costa, incluindo duas lactentes de quatro meses, uma criança, pacientes vindos de hemodiálise, além de pacientes vindos de outros tratamentos e seus acompanhantes.

No total, 14 pessoas foram atravessadas em segurança e deixadas aos cuidados de outros carros da saúde e ambulâncias que as esperavam do outro lado do trecho alagado.

A operação foi montada pelo Corpo de Bombeiros de Santa Catarina em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e as prefeituras de Bom Retiro, Bocaina do Sul, e Otacílio Costa.