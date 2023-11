Casan reforça serviços para atender demandas provocadas pelas chuvas

Equipes da Casan estão de prontidão nas diversas regiões do Estado para recuperação de Sistemas de Abastecimento comprometidos pelas chuvas intensas.

Região Oeste

Nesta sexta-feira, 17, os municípios da Região Oeste são os mais prejudicados devido ao alto nível dos mananciais e turbidez da água, além de instalações e equipamentos danificados.

Água Doce, Águas de Chapecó, Arroio Trinta, Concórdia, Descanso/Belmonte, Guaraciaba, Ipira-Piratuba, Rio das Antas, Riqueza, São Carlos, São Miguel do Oeste, Seara e Treze Tílias são as cidades que exigem maior atenção e mobilização das equipes.

Vale do Itajaí

Trombudo Central está com abastecimento comprometido devido à grande quantidade de materiais no manancial, impedindo a captação. Em Petrolândia, a chuva causou danos na Estação de Tratamento de Água que comprometeram o abastecimento. Em Ituporanga, uma queda de energia dificulta o fornecimento de água. Já em Botuverá, o problema foi no bombeamento, paralisado para algumas ruas do Centro.

Em Rio do Sul, o abastecimento está mantido, porém o atendimento presencial estará suspenso na agência nesta sexta-feira (17). Para informações e orientações a Companhia disponibiliza o número 115 e a central 0800 643 0195, além do aplicativo CASANSC, Chat Online e serviço de Fale Conosco no site http://www.casan.com.br

Planalto Serrano

Os municípios de Curitibanos e Ponte Alta do Norte estão também com abastecimento prejudicado devido a quedas de energia, monitoradas de perto pelas equipes da CASAN.

Norte e Grande Florianópolis

Entre as cidades que integram a Superintendência da Grande Florianópolis da Casan, Araquari está com abastecimento prejudicado para os bairros Itinga, Porto Grande e Ponto Alto. Devido à elevação do nível do rio, a captação foi interrompida assim como a operação da Estação de Tratamento das Carpas, que atende essas localidades.

Major Gercino, na Grande Florianópolis, também está com o sistema de abastecimento prejudicado em função da alta turbidez do Rio Água Fria.

Orientação para uso controlado

Em todas as cidades prejudicadas a orientação é o uso econômico da água ainda presente nos reservatórios domiciliares, com prioridade para atividades de alimentação e higiene. Captação para o Sistema Integrado de Ipira-Piratuba. Turbidez e alto nível do manancial comprometem abastecimento.

Por Assessoria de Comunicação Social CASAN