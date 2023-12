Petrobrás anuncia redução no preço do diesel em R$ 0,27; Saiba

A Petrobras anunciou nesta quinta-feira, 7, que vai baixar o preço do diesel A em R$ 0,27 por litro a partir desta sexta-feira, 8. O valor médio de venda para as distribuidoras será de R$ 3,78 por litro.

A empresa explicou que o ajuste segue a sua estratégia comercial, que leva em conta os mercados externo e interno. A Petrobras disse que sua precificação reflete as melhores condições de refino e logística da companhia.

O preço do diesel A nas bombas deve cair R$ 0,24 por litro, considerando a mistura obrigatória de biodiesel. O preço médio do diesel A S10 pode chegar a R$ 5,92 por litro, segundo o levantamento da ANP. A Petrobras lembrou que o preço final ao consumidor depende de outros fatores, como impostos e margens de lucro.

A Petrobras informou que não vai alterar os preços da gasolina e do GLP (gás de cozinha) neste momento. A gasolina acumula uma queda de 8,7% no ano, e o GLP, de 24,7%. A companhia afirmou que busca evitar o repasse da volatilidade do mercado internacional e da taxa de câmbio, mantendo um ambiente competitivo.