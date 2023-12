Fotógrafa é brutalmente agredida em jogo de futsal na Serra Catarinense; violência

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram a fotógrafa Letícia Oliveira, de 20 anos, sendo agredida brutalmente a socos em um jogo de futsal na noite desta quinta-feira (7).

A partida aconteceu entre Atlético Ferrari e Campo Belo do Sul, primeiro jogo das quartas de finais da Copa de Futsal Serra Catarinense, no Ginásio Ivo Silveira, em Lages.

De acordo com nota divulgada pela organização do campeonato, a agressão ocorreu após torcedores proferirem insultos e agressões verbais contra a árbitra principal do jogo.

Letícia, que estava cobrindo a partida, registrava a saída da árbitra, que era escoltada pelo quadro de arbitragem da competição até o vestiário, para evitar qualquer tipo de agressão física.

Uma torcedora, que não teria gostado da ação da fotógrafa, invadiu a quadra e desferiu inúmeros socos contra ela.

Letícia foi encaminhada ao hospital para exames e medicação.

A organização da Copa de Futsal Serra Catarinense condenou a agressão e afirmou que Letícia registrou boletim de ocorrência contra a agressora.

“Aqui fica nossa indignação, pois a profissional de comunicação faz parte de uma organização desportiva que leva entretenimento às pessoas e é totalmente imparcial em seu local de trabalho, mesmo assim, pessoas sem respeito algum não aceitam e praticam agressões!”, escreveu a organização em nota.”, escreveu a Copa Serra Catarinense em nota. (SCC10)