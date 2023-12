O SBT transmite às 17h (horário de Brasília) desta terça-feira (12) o jogo entre Manchester United e Bayern de Munique. Os times se enfrentam na última rodada da fase de grupos da Champions League. O pré-jogo começa às 16h45 (horário de Brasília).

O time Inglês ocupa a lanterna do grupo A, com chances de classificação. Já o Bayern está garantido pelo mata-mata do torneio.