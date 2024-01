Mais de 400 eventos agropecuários estão no calendário oficial de 2024 em Santa Catarina

O Calendário Oficial de Eventos Agropecuários em Santa Catarina para 2024 conta com 445 eventos cadastrados até o momento . O cronograma foi aprovado e publicado pela Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (SAR) por meio da Portaria SAR 60/2023, de 21 de dezembro de 2023, a autorização é de caráter zoossanitário.

:: O calendário está disponível aqui

Os eventos estão previamente autorizados desde que cumpram os requisitos sanitários estabelecidos nas legislações estaduais e federais e demais procedimentos solicitados pela Cidasc. A iniciativa busca manter a sanidade animal, considerada um dos grandes patrimônios da agropecuária catarinense.

A SAR, em parceria com entidades públicas e privadas da agropecuária catarinense apresenta o calendário com o objetivo de divulgar e promover a comercialização de animais, seus produtos e a realização de eventos esportivos e tradicionalistas. “Esse calendário de eventos demonstra a capacidade de organização da agropecuária catarinense, preservando a sanidade e promovendo os produtos agropecuários no cenário nacional e internacional”, afirma o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Valdir Colatto.

Os eventos agropecuários evidenciam os resultados do desenvolvimento tecnológico catarinense e a qualidade da profissionalização dos produtores rurais e dos técnicos ligados ao setor. Também representam uma grande oportunidade para a troca de conhecimento, experiências e de entrosamento das pessoas das cidades e do meio rural, com forte integração cultural, valorizando o modelo e o trabalho de excelência dos agricultores catarinenses.

Por Andréia Cristina Oliveira

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária