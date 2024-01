Morre homem picado por uma jararaca em Santa Catarina

Evandro José Matteussi foi picado por uma jararaca em uma região de mata, perto da casa onde morava.

O pastor Evandro José Matteussi, picado por uma jararaca, teve a morte cerebral confirmada pelos familiares. Velório será na Associação da REX em Braço do Trombudo, com horário a confirmar. “Agradecemos toda oração, clamor, feitas por ele e pela família”, disse a irmã, Marilda Matteussi Pacher.

O pastor Evandro José Matteussi, de 42 anos, foi internado em estado grave depois de ter sido picado por uma cobra em Agrolândia. Pastor da Igreja Pentecostal Deus é Amor de Braço do Trombudo, Evandro foi surpreendido por uma jararaca em uma região de mata, perto da casa onde morava. Ele chegou a ir para o hospital, mas, segundo familiares, o quadro se agravou por causa de uma hemorragia no cérebro provocada pelo veneno do réptil.

O incidente ocorreu ainda no final de 2023, quando Vando, como é carinhosamente conhecido, foi picado na mão pelo animal. Marilda contou em entrevistas que o homem estava com o cunhado no momento da ocorrência. Assim que conseguiu se desvencilhar da cobra, ele teria passado em só casa depois foi ao hospital de Agrolândia.

O pastor recebeu soro durante o atendimento médico e, por aparentar estar bem, ganharia alta logo no dia seguinte, de acordo com Marilda. O homem, porém, sofreu uma convulsão e teve de ser transferido ao Hospital Regional Alto Vale, em Rio do Sul, para fazer uma tomografia.

No exame, os médicos constataram que Evandro estava com um coágulo no cérebro e, por isso, seria necessário fazer uma cirurgia. Depois do procedimento, no entanto, os especialistas perceberam que o sangue já não circulava mais no órgão, o que foi considerado um caso raro pela equipe, como conta a irmã do pastor. “Parece que depois da cirurgia, o veneno da cobra voltou com “mais força” para o corpo dele”, diz Marilda.

O neurologista João Natel explica que o veneno do réptil pode ter sido o causador do coágulo no cérebro e, por isso, um procedimento cirúrgico foi necessário. “Provavelmente essa picada da jararaca tem um veneno que pode provocar hemorragias, como no caso dele, um hematoma cerebral, que deveria ser bastante extenso ao ponto de fazer uma cirurgia para drenar esse sangue. Só que depois, provavelmente, o cérebro inchou”, explica.

