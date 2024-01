Noite de pavor: Temporal violento deixa rastro de destruição pelo estado do RS

Temporal atinge região Metropolitana de Porto Alegre e cidades do interior do Rio Grande do Sul e deixa um rastro de destruiçcom o temporal atingiu o Rio Grande do Sul na terça (16) e levantamento dos estragos é feito nesta quarta-feira (17).

Através de vídeos e fotos nas redes sociais, foi possível ver o tamanho do estrago deixado pela passagem do forte temporal, acompanhado de muita chuva e vento.

Porto Alegre, o forte vento chegou até arrancar o telhados de prédios. Santa Maria, na região central do estado, também foi registrado grande destruição. Na cidade de São Vicente do Sul, também na região central, o telhado do hospital foi totalmente arrancado com a força do vento. Na Serra Gaúcha, foi observado queda de árvores em diversas cidades, causando transtornos principalmente em rodovias.

Todo o estado tem previsão de chuvas intensas segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) até a manhã de quarta-feira (17).

O Hospital Fêmina, no bairro Rio Branco, teve todos os andares alagados, de acordo com a assessoria da instituição, e por isso suspendeu temporariamente todos os serviços. Pacientes em atendimento estão protegidos, informa.

Pacientes de enfermaria do Hospital São Lucas foram remanejados devido a desabamento de teto em dois leitos de UTI, necessitando interdição e remanejo de paciente. Retaguarda de exames complementares também foi afetada pela chuva.

NOITE DE TERROR COM TEMPORAIS VIOLENTOS SOBRE O RIO GRANDE DO SUL

Noite de terror para cidades do Rio Grande do Sul. Um intenso temporal causou danos severos em muitas cidades gaúchas. As imagens mostram estragos em Gramado na serra gaúcha, ornamentação natalina acabou danificada e muitas árvores cairam.

Porto Alegre também foi severamente atingida. Os estragos ainda estão sendo contabilizados. A parte noroeste do Rio Grande do Sul teve chuva intensa que persiste nessas primeiras horas da quarta-feira.

Imagens: redes sociais