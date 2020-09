Sicoob Crediserra inaugura novo espaço em Painel/SC

O Sicoob Crediserra realizou na manhã do dia 8 de setembro a inauguração de seu mais recente endereço em Painel/SC. A nova agência está localizada na Avenida Caetano Vieira da Costa, 75 e dispõe de um espaço mais moderno, oferecendo maior conforto aos seus mais de 1.300 associados, que são atendidos por 5 colaboradores.

Na abertura a presença do gerente da agência, Andrei Souza Antunes, do presidente Antônio Carlos Muniz, do prefeito Flavio Antonio Neto da Silva, do padre João Carlos de Souza e uma das primeiras funcionárias da agência Nelma Terezinha de Souza em uma modesta solenidade em decorrência do novo Corona vírus.

O Sicoob Crediserra foi fundado em 1996, em Urupema e se instalou Painel em 1999 em uma sala alugada pela Sra. Ibrantina. Em 2000 aconteceu a mudança para sala do Sr. Ceniro com menos de 100 cooperados. Depois uma nova mudança em 2006 para a sala do Sr. Eroni, e a partir do dia 08 de setembro atende no novo endereço.

A cooperativa possui uma carteira de crédito de mais de R$ 62 milhões, lastreados por uma carteira de captação com saldo positivo superior a R$ 52 milhões e cerca de R$ 21 milhões de património líquido.

Números da agência de Painel/SC:

Depósitos a vista: 2,3 MI

Depósitos a prazo: 8,5 MI

Carteira de crédito total: 7,3 MI

Sobras de 2019: 395.675