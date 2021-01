Santa Catarina quer ampliar produção pecuária no estado

Santa Catarina quer ampliar a pecuária no estado. Os catarinenses consomem mais do que o dobro do que produzem. Diante disso, é necessário importar carne de outros estados. Para reverter o quadro, entidades do setor já atendem cerca de 5 mil pecuaristas em diversas cadeias produtivas. Paralelamente à ampliação dos investimentos em qualificação, foi adotada uma estratégia para expandir as exportações de carne do estado para novos mercados.

Sobre o plano de expansão da pecuária catarinense, o presidente da Federação de Agricultura de Santa Catarina, José Zeferino Pedrozo, diz: “em conjunto com o Senar a nossa entidade está implementando algumas ações. O plano é aumentar o plantel de bovinos, melhorar a genética para que possamos ampliar a qualidade do produto exportado”.

Além de aumentar a produção para satisfazer o mercado interno, os catarinenses também pensam em embarcar a carne produzida. “O estado sanitário dos nossos plantéis também pode trazer retorno financeiro para o produtor. Assim, podemos aumentar a vinda de carne de outros estados, enquanto a nossa carne, que é valorizada no exterior, possa ser exportada para mercados mais exigentes, como Japão, Europa e Estados Unidos”, finaliza.

Fonte: Canal Rural