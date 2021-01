Brasil importa mais uma raça bovina de corte

Interessante! Recentemente houve a introdução de duas novas raças no país, o Murray Grey e o Composto Bravon oriundo do Devon. A novidade chegou essa semana, uma nova raça bovina voltada à produção de carne acaba de desembarcar no Brasil. Inédita entre criatórios brasileiros, a Speckle Park terá seus registros genealógicos operacionalizados pela Associação Nacional de Criadores Herd-Book Collares (ANC). A delegação foi autorizada neste mês de janeiro pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

O bovino Speckle Park é resultado da cruza de raças Shorthorn (28%), Angus (20%), Galloway (15%), Lineback (15%), White Park (15%), Highland (5%) e Jersey (2%) e foi desenvolvido na província de Saskatchewan, no Canadá, tendo expandido seu rebanho também para Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, Irlanda e Reino Unido. Segundo a superintendente de Registro da ANC, Silvia Freitas, há seis pecuaristas brasileiros interessados em importar material genético e dar início à criação no país. “Esses criadores estão distribuídos nos estados do Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Goiás, São Paulo e Minas Gerais”, afirma.

Destaque da raça foi seu grande desenvolvimento na Austrália, que tem clima aproximado ao Brasil, e também na Nova Zelândia, existe um grande número de criatórios no país, segundo a associação internacional da raça.

Segundo ela, o início dos registros genealógicos da Speckle Park no Brasil reforça a posição de destaque do país na pecuária mundial como polo de desenvolvimento genético. “A criação desses animais no país será uma oportunidade para o setor pecuário agregar valor e desenvolver uma nova marca de bovinos de corte no mercado brasileiro. A ANC estará ao lado dos criadores para garantir que esse avanço seja positivo”, pondera.

Speckle Park International

Os animais têm, em sua maioria, pelagem branca e preta e são extremamente dóceis. Segundo o sócio-diretor da empresa Speckle Park Brasil criada para fomentar o uso da raça no país, Ricardo Monteiro, o grande diferencial dos animais é o alto rendimento de carcaça e o sabor da carne, que apresenta características como maciez e suculência.

O empresa pretende iniciar o fomento no Brasil com testes em algumas propriedades e, dentro de alguns anos, dar início à comercialização da genética da raça. “Estamos no processo de montar uma associação para representar os criadores no Brasil e garantir o controle, promoção e divulgação da Speckle Park”, acrescenta.

Com informações Compre Rural