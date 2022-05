Recorde Mundial! Vaca Viatina-19 é valorizada em R$ 7,98 milhões na Expozebu, em Uberaba

A vaca Viatina-19 FIV Mara Móveis, de apenas 39 meses de idade, fez história e é a nova recordista mundial de preços da raça Nelore. A fêmea da Casa Branca Agropastoril e do Nelore Mara Móveis teve 50% de sua propriedade vendidos por R$ 3.990.000,00 para a Agropecuária Napemo (Uberaba, MG), projetando valorização total para R$ 7.980.000,00. É a maior valorização já alcançado por um animal da raça Nelore no mundo. A venda ocorreu no leilão Elo de Raça, na Expozebu, a maior exposição pecuária zebuína do mundo, realizada em Uberaba (MG).

“Que resultado fantástico! É o reconhecimento da qualidade genética indiscutível de Viatina-19, uma fêmea jovem, que desponta como uma das mais promissoras matrizes da raça Nelore”, assinala Fabiana Marques Borrelli, diretora da Casa Branca.

Viatina-19 nasceu em 17/01/2019, é filha de Landau da Di Gênio x Viatna 03 FIV Mara Móveis. Sua trajetória nas pistas inclui os títulos de Reservada Grande Campeã Expoinel Minas 2022, Grande Campeã da Expoinel Minas 2021 e Reservada Grande Campeã da Expoinel 2020. Ela está concorrendo ao título de Grande Campeã da Expozebu 2022.

“A Casa Branca tem por tradição investir na melhor genética e contribuir para a contínua valorização da pecuária brasileira. Nossos animais têm o atributo necessário para o aumento da produtividade, como precocidade de acabamento e fertilidade”, reforça Fabiana.