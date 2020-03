Polícia Militar recupera carro roubado da Prefeitura de São Joaquim

A Polícia Militar de Lages recebeu, na noite deste último sábado, 28, a informação de que na Rua Luís Canani. Bairro Centenário havia um veículo o qual tinha registro de furto/Roubo na cidade de São Joaquim.

O veículo, alugado e com rastreador, foi furtado após um arrombamento na Prefeitura de São Joaquim durante a madrugada de 27 de Março.

Ao chegar no local, a PM localizou o veiculo VW/VOYAGE 1.6L MB5 (QUP3461), o qual estava escondido entre cobertores.

Em conversa com o responsável da residência com as iniciais R.R.S., informou para guarnição que comprou o veículo de um masculino o qual não soube repassar o nome pela quantia de apenas R$1.000,00 (Mil Reais em espécie).

Verificado no sistema, percebeu-se que as placas que estavam no veiculo eram de um GM KADET cor prata de Lages, e havuiam sido trocadas, já que a palca original é pertencente a cidade de Belo Horizonte.

Feito buscas na residência, a PM ainda localizou 02 Notebook, ambos sem procedência, diante dos fatos encaminhado o dono da residência e os produtos para a Delegacia de Polícia Civil Mediante para as providências cabíveis.