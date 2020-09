Polícia Civil de Urubici prende casal de traficantes e apreende dois adolescentes

A Polícia Civil de Santa Catarina, através da Delegacia de Polícia da Comarca de Urubici, na tarde desta quarta-feira (02), deu cumprimento a Mandado de Busca e Apreensão contra suspeitos de praticar o tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Uma mulher foi presa por praticar o tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de uma adolescente, que também vendia a droga. O homem, suspeito de trazer a droga de Tubarão para Urubici, foi preso também nesta oportunidade por tráfico e associação para o tráfico.

Os adolescentes foram apreendidos e aguardam decisão judicial sobre sua internação. Foram apreendidos 13(treze) porções de substância análoga à maconha, 35 (trinca e cinco) porções de substância análoga à cocaína, aproximadamente R$ 800,00 reais, diversos celulares, um veículo e uma motocicleta.

As diligências e investigações foram realizadas pelos Policiais Civis de Urubici com auxílio de informações anônimas recebidas pelo canal de denúncias Whatsapp (49) 99169-8797. Colabore com a Polícia Civil, DENUNCIE.

Com informações da Polícia Civil de Urubici