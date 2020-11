PMSC lança campanha de Natal para arrecadar brinquedos ou alimentos para entidades beneficentes

A Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) lança nesta terça-feira, 17, a campanha Seja a Estrela do Natal de Alguém. A ideia é arrecadar brinquedos, novos ou usados, em boas condições, ou alimentos, não perecíveis, que serão destinadas a entidades beneficentes.

No mesmo molde da campanha Doe carinho, doe um brinquedo, a campanha irá disponibilizar caixas de coleta, que serão colocadas em todos os quartéis da PM, onde serão entregues as doações. Algumas unidades firmaram parcerias com supermercados ou shoppings e conseguiram recolher número expressivo de brinquedos.

Para participar, basta procurar a unidade da PMSC mais próxima.

Assessoria de Imprensa

Marcelo Passamai

Polícia Militar de Santa Catarina – PMSC