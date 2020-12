Polícia Civil de SC participa de operação de combate a crimes contra idosos

A Polícia Civil de Santa Catarina participa nesta sexta-feira, 04, da Operação Vetus. A ação faz parte de uma iniciativa inédita coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) com o objetivo de combater crimes de violência contra o idoso nos 26 estados e no Distrito Federal. Em Concórdia, um homem foi preso em flagrante e duas armas de fogo foram apreendidas.

A operação integrada, que teve início no dia 1º de outubro (Dia Internacional do Idoso), foi planejada tendo em vista o aumento de denúncias de abuso registradas durante o período da pandemia pelo Disque 100, do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos.

Em Santa Catarina, a ação é realizada por meio da Coordenadoria das Delegacias Especializadas de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso (DPCAMIs). Nesta sexta-feira, estão sendo cumpridas medidas cautelares e serão feitas diligências de investigação destes crimes durante todo o dia.

Denúncias

Desde outubro, a Polícia Civil de SC já apurou mais de 261 denúncias, que culminaram com a instauração de 70 procedimentos investigativos, com atendimento de mais de 337 pessoas idosas vítimas de violência e a prisão de dois agressores em todo o estado. A mobilização abrangeu 101 municípios e 31 Delegacias Especializadas de Proteção ao Idoso, bem como Delegacias de Comarca que possuem denúncias em Santa Catarina até agora.

Contato

Para denúncias, disque 100, 181 ou entre em contato pelo WhatsApp (48) 98844-0011.

Por Diogo Vargas

Assessoria de Comunicação Polícia Civil – PC