Governo do Estado nomeia 199 policiais civis em Santa Catarina

O Governo do Estado de Santa Catarina nomeou mais 199 novos policiais civis. Os atos de nomeação foram assinados pelo governador Carlos Moisés da Silva e publicados na edição desta quinta-feira, 21, do Diário Oficial do Estado. São 112 escrivães de Polícia e 87 agentes de Polícia aprovados em concurso público de 2017.

As nomeações são para completar as abstenções da chamada realizada em dezembro de 2020 e também de incremento no efetivo da Polícia Civil catarinense, conforme anunciado pelo governador no ano passado.

Agora, os nomeados deverão entregar os documentos para serem submetidos à perícia médica até o dia 2 de fevereiro e a documentação até o dia 10 de fevereiro, a fim de que a posse seja no dia 19 de fevereiro, quando está previsto o começo do curso de Formação Inicial desta turma.

Curso em andamento

No dia 8 de janeiro, uma outra turma de 90 alunos (60 agentes de Polícia e 30 escrivães de Polícia) começou o Curso de Formação Inicial na Academia da Polícia Civil (Acadepol).

O curso terá duração de oito meses, contando com uma matriz curricular das mais completas do Brasil.

Por Diogo Vargas

Assessoria de Comunicação Polícia Civil – PC