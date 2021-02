Motociclista fica ferido após queda próximo a Localidade de Pericó em São Joaquim

O acidente foi registrado às 13h15 desta sexta-feira (05), 3KM antes da localidade de Pericó, em São Joaquim na SC – 110, KM 412,400. Um motociclista de 45 anos havia sofrido uma queda e deitado em meio a vegetação na lateral da pista.

Ele já estava sem o capacete e apresentava sinais de Traumatismo Craniano Encefálico (TCE), a vítima também apresentava escoriações em diferentes partes do corpo como abdômen, região do quadril, braços e pernas.

O homem foi imobilizado e encaminhado Pelo Corpo de Bombeiros à emergência do Hospital de Caridade Coração de Jesus. A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) esteve no local para os levantamentos de trânsito e constatou que a motocicleta, uma Honda CG 150 Fan com placas de Braço do Norte.

Com informações do 10º Grupo de Polícia Militar Rodoviária – Painel e 5º Batalhão de Bombeiros Militar