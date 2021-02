Polícia Militar Ambiental:a importância das borboletas para o meio ambiente

A importância das borboletas para o meio ambiente vai muito além da beleza, apesar de evocarem imagens de sol e de campos floridos. Mas elas estão cada vez mais ameaçadas. As borboletas são um importante indicador sobre a precariedade do nosso meio ambiente.

Seus habitats foram destruídos em grande escala no mundo inteiro. Além disso, com as mudanças nos padrões de clima , o risco aumenta a cada dia. O uso de agrotóxicos torna o cenário ainda mais preocupante. A importância das borboletas é muito grande e sua presença é fundamental para a nossa sobrevivência.

As borboletas são importantes em vários aspectos. Vejamos alguns:

Borboletas em conjunto com as mariposas ficam em segundo lugar como espécie mais abundante de insetos no mundo. Em primeiro lugar estão os besouros.

As borboletas têm uma longa história natural na Terra como resultado de milhões de anos de evolução. Cientistas descobriram fósseis de borboletas com mais de 40 milhões de anos. No entanto, os cientistas sugerem que as borboletas evoluíram junto com o desenvolvimento das plantas.

As borboletas são importantes polinizadoras para a maioria das plantas.

Elas também são fonte de alimento para predadores como pássaros, aranhas, lagartos e outros animais.

Fonte: Polícia Militar Ambiental