Homem de 49 anos é preso após estupro de vulnerável em São Joaquim

Na noite desta ultima quarta-feira (16) a Polícia Militar atendeu a uma ocorrência no bairro Jardim Minuano onde tratava-se em tese de ocorrência de Estupro de vulnerável onde a guarnição foi acionada via central de emergência para atendimento de ocorrência no endereço cadastrado.

Chegando ao local a guarnição fez contato com G.T.G. 36 anos, comunicante do fato, relatou que foi avisada por um conhecido, que seu filho de seis anos estava sendo abusado sexualmente pelo vizinho, o senhor L.V.S., de 49 anos.

Diante do fato perguntou ao filho e o mesmo confirmou que estava sendo abusado, teria ocorrido pelo menos umas três vezes e o autor o ameaçava de morte para que não contasse a ninguém, sendo que a última vez teria sido ontem na parte da tarde. Então acionou a polícia militar.

Indagado o autor dos fatos o mesmo negou que tenha praticado o abuso. No local também conforme testemunha relatou que viu algumas vezes o autor chamando a criança para ir a casa pegar doces, sendo que hoje perguntou a criança o que ela fazia na casa do vizinho, então a mesma revelou que sofria abusos.

Ressalta-se também que a testemunha possui vídeos da criança relatando como sofreu os abusos. Como a criança foi bem clara que sofreu abusos dando detalhes, a guarnição conduziu todos os envolvidos para delegacia de Polícia Civil e acionou o Conselho Tutelar para acompanhar o caso, que compareceu. Lavrado o presente BO.