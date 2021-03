Polícia Militar alerta: Crimes por Telefone o Golpe do Cartão Clonado

O golpista faz contato por telefone e questiona a vítima se ela emprestou o cartão do banco para alguém. A partir da resposta negativa, ele solicita que pessoa desligue o telefone e ligue para o número 0800 escrito no verso do cartão.

O estelionatário não desliga o telefone e continua segurando a ligação. A vítima digita o número e ouve uma gravação produzida por ele. O áudio simula a gravação de uma instituição bancária.

Crente da veracidade, a vítima fornece os dados pessoais. O criminoso afirma que um policial ou funcionário do banco recolherá o cartão que a vítima acreditou estar clonado. Com o cartão e os dados em mãos, os criminosos efetuam comprasse saques diversos.

COMO AGIR?

Entre em contato com seu gerente após receber uma ligação de qualquer instituição bancária sobre cartão clonado.

Atenção: Os golpistas repassam que a instituição bancária está recolhendo os cartões por causa da pandemia de Covid-19. Essa informação é falsa!

Cuidado com o golpe do cartão clonado!

Informações da Polícia Militar de Santa Catarina