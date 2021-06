Urubici recebe reforço no policiamento durante a Operação Inverno

Operação Inverno em Urubici têm reforço de 19 Policiais Militares e 9 animais para organização e segurança da cidade.

Nossa estação mais gelada do ano, inverno, atrai muitos turistas que viajam para Serra catarinense, o que resulta em um fluxo alto nas rodovias e nas cidades da Serra Catarinense.

Em reunião anterior, a Prefeita Mariza Costa, a Secretária de Turismo Marines Walkowski e o Comandante geral da PMSC Coronel Dionei Tonet, foi possível expressar a alta demanda que Urubici vem necessitando no período de alta temporada, com pontos turísticos, restaurantes e hospedagem lotadas.

Em recepção oficial em Urubici,Tenente Wolf, agradeceu a Prefeita Mariza Costa e o Vice-Prefeito Dilmo Folster pela recepção prontamente organizada, assim como a Prefeita Mariza deu as boas-vindas aos policiais, vindos de outras cidades do estado, e externou sua satisfação em receber ainda mais policiais do que o esperado e todo reforço ofertado, para que Urubici esteja organizada por eles.

Prefeita Mariza ressaltou a todos que “Urubici é uma cidade fria, mas o coração das pessoas é quente. E para aquecer ainda mais, vejo este, como um momento histórico para nós, pois Urubici estava precisando muito desta segurança, e vocês são essenciais para esse momento que nossa cidade recebe tantos visitantes”.

Desta forma, a PM reforçou o policiamento, além dos 19 policiais militares, ainda o auxílio de 7 cavalos e 2 cães, que estarão divididos em grupos e missões, com policiamento ostensivo na parte central, pontos turísticos e hospedagens.

“O cavalo consegue trafegar em áreas que o policiamento a pé e as viaturas têm dificuldade, como ruas estreitas, com muito fluxo e terrenos de lama, e tem a locomoção mais rápida que o policiamento a pé, e temos mais visibilidade porque estamos em cima, além disso, impõe mais segurança ao policial e a população. Já os cães auxiliam em diversas atividades como detecção de drogas, armas, explosivos, busca e salvamento”, relata o Comandante do 1º Pelotão de Polícia Militar de São Joaquim, 2º Tenente Guilherme Wildner Wolf.

A intenção da operação é orientar e fiscalizar os turistas na passagem pela cidade e pontos turísticos para amenizar o fluxo intenso.

A Operação Inverno também visa fortalecer o combate à criminalidade na região Serrana de junho à agosto, em todos os finais de semana de sexta-feira à domingo, com objetivo de atender o turista e a população local, aumentando a presença da segurança pública nos pontos turísticos e de maior movimento nesta época.

Por Josi Menegaz – Assessoria de Imprensa de Urubici