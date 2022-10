Corpo de homem é encontrado em moedor de frigorífico no RS

O corpo de um homem de 31 anos foi encontrado em uma máquina de moer rejeitos em um frigorífico de Lajeado, no Vale do Taquari. A Polícia Civil foi acionada na manhã deste sábado (29), quando foram encontrados um pé e metade da perna em meio ao material.

De acordo com a polícia, uma empresa que recebe rejeitos encontrou partes do corpo do homem, botas, documentos e um celular em um recipiente entregue pelo frigorífico com 6 mil quilos de dejetos de frangos.

Ainda não se sabe se a ocorrência se trata de um acidente de trabalho. A polícia não descarta outras hipóteses. Câmeras de segurança da empresa foram solicitadas para auxiliar no inquérito.

Em nota, o frigorífico Minuano Alimentos informou que “lamenta profundamente o ocorrido e informa que entrou imediatamente em contato com os órgãos competentes assim que tomou conhecimento do fato”. Veja íntegra abaixo.

“Ontem [sábado] de manhã, por volta das 9h30, eu fui comunicado de que havia sido encontrado um pé e metade da perna de indivíduo no meio de uns rejeitos”, informou o delegado José Romaci Reis.

Enquanto estava no local, a polícia foi informada que trabalhadores do frigorífico encontraram outras partes do corpo do homem em um moedor de itens que seriam descartados. O Corpo de Bombeiros foi acionado para ajudar a retirar os restos mortais da máquina, que precisou ser desmontada.

“Tivemos que abrir toda a máquina, isso foi bastante complicado, chamamos os Bombeiros para ajudar e conseguimos retirar parte do corpo que tinha lá dentro. Não se sabe ainda se ele caiu ou se houve algum problema, mas, a princípio, está sendo tratado como acidente de trabalho”, afirmou o delegado.

Nota da Minuano

A Companhia Minuano de Alimentos lamenta profundamente o ocorrido e informa que entrou imediatamente em contato com os órgãos competentes assim que tomou conhecimento do fato.

A Companhia colabora com as autoridades para esclarecimento do caso o mais breve possível.

Com informações: g1