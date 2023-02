Criminosos invadem agência bancária e fazem reféns no Sul do SC

Uma agência bancária foi alvo de assalto na manhã desta sexta-feira (10), em Criciúma, no Sul catarinense. Dois homens armados e encapuzados invadiram o local e fizeram cerca de dez funcionários de reféns.

Na manhã desta sexta-feira (10), criminosos invadiram uma agência bancária do Sicredi em Criciúma, na região Sul de Santa Catarina. Segundo a Polícia Militar, dois homens armados com uma pistola calibre 12 e um revólver invadiram o banco e fizeram de reféns clientes que estavam no local.

Ainda conforme a PM, um cerco foi formado pela guarnição e os criminosos liberaram os reféns, se renderam e entregaram as armadas utilizadas na tentativa de assalto. Os homens foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.

Por nota, o Sicredi explicou que o assalto ocorreu na agência Sicredi Quarta Linha e que nenhum dos reféns ficou ferido. Confira nota na íntegra!

“O Sicredi confirma que, na manhã desta sexta-feira, 10 de fevereiro, a Agência Sicredi Quarta Linha foi alvo de um assalto. A Polícia Militar foi acionada imediatamente. A instituição segue prestando todo o apoio aos colaboradores e demais pessoas presentes no momento da ocorrência, e, de acordo com as autoridades, todos passam bem.

O Sicredi reforça que investe continuamente em segurança com o objetivo de proteger as pessoas e atender às necessidades dos associados e das comunidades onde atua.

A Agência Sicredi Quarta Linha permanecerá fechada no dia de hoje e os associados podem realizar operações pelo aplicativo do Sicredi, Internet Banking, Rede Banco 24 horas para saques, além da rede de agências da cooperativa no Sul Catarinense. A instituição trabalha para restabelecer o atendimento ao público, previsto para a próxima segunda-feira, dia 13 de fevereiro.“

Fonte: SCC 10