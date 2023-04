PMRv FORMA PRIMEIRA TURMA DO CURSO DE RADIOPATRULHAMENTO RODOVIÁRIO

Na manhã desta quinta-feira, 20, foi realizada a solenidade de formatura da 1ª edição do Curso de Radiopatrulhamento Rodoviário (CRPRv), turma Alfa. A cerimônia que teve início às 10h aconteceu na sede do Comando de Polícia Militar Rodoviária (CPMRv), na Capital.

Em meio às autoridades presentes, destaque para o subcomandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC), coronel Alessandro José Machado, o comandante do Comando de Polícia Militar Rodoviária (CPMRv), coronel Ricardo Carlos Meyer, entre outros convidados.

O curso foi coordenado pelo Comando de Polícia Militar Rodoviária (CPMRv), no período de 10 a 20 de abril e contou com a participação de 35 alunos, sendo dois policiais rodoviário federais, dois policiais militares do Paraná e cinco policias militares de outras unidades da PMSC.

Com uma carga horária total de 98 horas/aula, o curso foi distribuído entre disciplinas teóricas e práticas, e teve como objetivo capacitar, difundir e padronizar as ações por meio do emprego de técnicas e táticas operacionais, preventivas, repressivas e de fiscalização, com foco nas rodovias estaduais de Santa Catarina.

Fonte: PMRv