Bandidos armados roubam quase R$ 75 mil durante assalto no bairro coral em Lages

Quatro homens armados com uma arma de fogo roubaram R$ 74.546 durante um assalto na manhã desta segunda-feira (24), em Lages, na Serra de Santa Catarina. Os criminosos abordaram o homem, que se dirigia ao banco com um malote, e anunciaram o crime dentro de um carro preto, no bairro Coral.

Conforme o relato da vítima aos policiais, que é gerente de um posto de gasolina, ela estava a caminho do banco do Banco do Brasil com R$ 69.564 em dinheiro, e cerca de R$ 4.982 em cheques da empresa. Próximo a uma ótica, quatro homens em um carro Ford Fiesta, com películas escuras nos vidros, se aproximaram e assaltaram o homem.

O funcionário ainda afirmou que o carona do banco da frente estava com vestes da Polícia Civil e tinha uma arma de fogo. No banco de trás, um homem mandou a vítima entregar o malote, pois senão atirava. Com o dinheiro do roubo, os bandidos embarcaram no carro e fugiram pela Rua XV de Novembro, sentido ao Estádio Municipal.

Os policiais realizaram rondas e o veículo foi localizado na Rua Alice Rosa Ramos, no bairro Coral. Os autores não foram localizados e a Polícia Civil foi acionada. A corporação obteve as imagens da câmera de videomonitoramento e orientou a vítima sobre os procedimentos policiais.

Com informações: SCC10