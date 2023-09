Assalto com homens armados em Shopping Center em Lages na tarde desta segunda-feira

Dois homens armados realizaram um assalto a mão armada contra três funcionários de um restaurante do Lages Shopping Center, por volta das 16h da tarde desta segunda-feira (11). Felizmente, apesar do susto, as vítimas não sofreram ferimentos físicos, mas os criminosos conseguiram levar uma mochila contendo um notebook e um tablet de um dos funcionários.

Conforme relatado pelas vítimas à equipe da Rádio Clube de Lages, os três funcionários do restaurante, que incluíam duas mulheres e um homem, estavam no estacionamento do shopping quando foram surpreendidos pelos dois homens armados.

Uma das funcionárias descreveu que um dos assaltantes chegou a apontar a arma em direção à sua cabeça, enquanto a mochila com os dispositivos eletrônicos pertencentes a outro colega de trabalho foi roubada. Durante a abordagem, a terceira funcionária conseguiu escapar para pedir ajuda.

As vítimas relataram que não puderam determinar com certeza se a arma usada pelos criminosos era real. Após o assalto, os dois homens fugiram na direção do aeroporto, e a Polícia Militar está conduzindo rondas na região para tentar identificar os autores do crime.

Em atualização

Com informações Rádio Clube