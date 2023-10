Polícia Militar realiza 1123 atendimentos de ajuda humanitária

A Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) desde o início das fortes chuvas que atingiram o Estado nesse mês de outubro vem trabalhando intensivamente na garantia da ordem pública e também realizando ajuda humanitária a todos os cidadãos necessitados. Até o momento foram realizados 1123 atendimentos por policiais militares.

Além do salvamento e do transporte, feito por barcos, aeronaves e veículos, a PMSC realizou a entrega de kits de higiene, cestas básicas, colchões, kits de limpeza, lona e água potável.

O trabalho realizado pela PMSC de ajuda humanitária garante o acolhimento aos desabrigados que, em alguns casos, saem de casa sem conseguir levar nenhum bem e não sabem quando poderão voltar. Ao garantirem a segurança desses cidadãos, transportando-os para um local abrigado e com alimentação a Polícia Militar atua de forma solidária.

Nesse trabalho, as unidades especializadas, como o Esquadrão de Polícia Militar Montada (Cavalaria), o Batalhão de Aviação (BAPM) e a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) – que cuidou dos acessos nas rodovias estaduais, muitas, prejudicadas pelas fortes chuvas – foram essenciais para a realização desses mais de mil atendimentos humanitários em 181 municípios atingidos pelas cheias.

Num dos exemplos de atendimentos, a segundo tenente da Cavalaria, Thaise Sebold relata que ao prestar apoio na cidade de Rio do Sul, onde o rio que passa pela cidade transbordou, o que mais chamou a atenção foi a receptividade da população e o acolhimento. “Tendo em vista a situação de vulnerabilidade da população local, deixando suas casas e seus pertences, num momento de muita tristeza para todos, a população se sentiu muito acalentada com a nossa presença”, contou a tenente. Como a mobilidade do cavalo é maior, foi possível passar por áreas alagadas e identificar pessoas que ficaram ilhadas, principalmente no segundo andar. Assim, a PMSC pode ter a interação com os moradores locais prestando o apoio necessário a eles.

A PMSC atuou em inúmeras ações humanitárias em catástrofes naturais no estado, como as enchentes em Tubarão em 1974, em Blumenau em 1982, no Furacão Catarina em 2005, na grande enchente do vale do Itajaí em 2008, entre outros incidentes.

Nessas eventualidades, as unidades locais, em conjunto com a Polícia Militar Ambiental e unidades especializadas, são as primeiras a serem acionadas para o socorro e segurança devido as suas particularidades instrumentais, capacidade humana instalada e localização. A partir de 2009, iniciaram-se estudos no comando geral da instituição com vistas a um projeto para implantação do Programa de Ajuda Humanitária, que hoje conta com equipamentos adquiridos e policiais treinados para emprego nesses eventos.

Por Marcelo Passamai – Assessoria de Comunicação Social – Centro de Comunicação Social – PMSC –