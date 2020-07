Deputada Geovania de Sá irá concorrer ao Prêmio Congresso em Foco

Novamente, a deputada federal Geovania de Sá (PSDB) está apta a concorrer ao Prêmio Congresso em Foco. Apenas os congressistas que não respondem a acusações criminais podem participar e serão avaliados pelo público na internet, por jornalistas que cobrem Câmara e Senado e por um júri especializado. A votação começa na próxima sexta-feira (17) e será encerrada no dia 31.

Em São Joaquim a deputada destinou emendas para pavimentação de ruas no Jardim Bandeira e diversos recursos para a área da saúde. No total, desde o início do seu mandato, Geovania já somou mais de R$ 2,3 milhões em recursos para o município da São Joaquim.