Deputado Peninha se licencia da Câmara

Suplente Jorge Goetten assume a vaga por 120 dias

O deputado federal Rogério Peninha Mendonça (MDB/SC) pediu licença de seu mandato na Câmara para se dedicar à campanha eleitoral. Em seu lugar, assume o empresário Jorge Goetten (PL), suplente nas eleições de 2018. A posse está prevista para esta semana, em Brasília.

O gesto de Peninha é em reconhecimento ao trabalho dos que disputaram a eleição em 2018, mas não obtiveram votos para conquistar uma cadeira no Parlamento: “Ninguém se elegeu sozinho. Os votos dos suplentes foram importantes para que os deputados do MDB se elegessem. É natural e importante que eles tenham a oportunidade também de assumir o mandato por um período”.

Nos próximos dias, Peninha intensificará os roteiros em sua base. Ao lado do seu chefe de gabinete, Rafael Pezenti, e do deputado estadual Jerry Comper (MDB), participará ativamente da campanha eleitoral nos municípios.

Quem é Jorge Goetten

Nascido em Mirim Doce, Jorge Goetten de Lima mudou-se ainda jovem para Rio do Sul. Foi garçom e, depois, proprietário da lanchonete onde trabalhava. Atualmente emprega cerca de 2 mil pessoas no setor de segurança e serviços, e também no ramo da alimentação. É vice-presidente do Partido Liberal em SC e, na última eleição, obteve 61,8 mil votos para deputado federal.