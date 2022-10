Eleita Deputada: Júlia Zanatta se declara também representante São Joaquim no Congresso Nacional

Quem esteve em São Joaquim, nesta última semana, foi a recém-eleita Deputada Federal Júlia Zanatta pelo PL de Santa Catarina. Natural de Criciúma, mantém uma forte personalidade de quem demonstra muita confiança, responsabilidade e competência, ela veio para a cidade da neve agradecer aos votos dos joaquinenses e o apoio do Clube de Tiro Caminhos da Neve do qual tanto simpatiza.

Em seu semblante, de atiradora esportiva, ela carrega um crucifixo no pescoço em um completo sinal de devoção e uma grinalda com flores. Face de mulher, mas espírito de combatente e que agora se dispõe a trabalhar pelo desenvolvimento do turismo e toda São Joaquim na Câmara dos Deputados.

“Serei uma deputada pronta para o combate, no plenário e nas comissões, sempre lutando pelos nossos valores e pela família, São Joaquim pode contar comigo e vamos trabalhar no desenvolvimento dessa importante cidade.” Declarou Júlia Zanatta

Enfim, Júlia agradeceu a confiança dos joaquinenses e São Joaquim ganhou, agora, um importantíssimo nome de peso na esfera federal!

Veja o Vídeo: