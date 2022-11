As últimas informações que chegam é que o Presidente da República Jair Bolsonaro e o Presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, entraram recentemente com uma representação no TSE pedindo a anulação de votos feitos em modelos de urnas UE2009, UE2010, UE2011, UE2013 e UE2015 nas eleições de 2022.

Segundo a representação, a alegação é de que houve desconformidades de mau funcionamento em alguns modelos de urnas, tais problemas teriam sido registrados nos arquivos “logs de urna”.