São Joaquim irá investir 20 milhões em obras com pavimentação e mobilidade urbana

O maior investimento da era moderna em São Joaquim

A Câmara de Vereadores recebeu, recentemente, o Projeto de Lei de número 93/2021 que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica, no âmbito do programa denominado FINISA que é o Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento voltado ao Setor Público.

O objetivo dessa operação de crédito é justamente investir em obras e acelerar a pavimentação em diversos bairros da cidade, principalmente de ruas que não tem nenhum tipo de pavimento e aquelas que precisam ser modernizadas. Também é necessário a reforma de prédios públicos, como o prédio da Prefeitura que até hoje não possuí sistema de preventivo de incêndio e muito menos acessibilidade, ao qual é uma obrigatoriedade prevista em lei. Além de investimentos em mobilidade urbana que trarão um novo aspecto contemporâneo de infraestrutura para São Joaquim.

O projeto de Lei foi encaminhado para a Câmara de Vereadores e será votado em sessão extraordinária nesta quinta-feira (11).

Para o Prefeito de São Joaquim, Giovani nunes, é necessário antecipar os investimentos e entregar uma São Joaquim mais consolidada e melhor estruturada, para assim atrair mais investidores da iniciativa privada. A saúde financeira do município hoje justifica toda essa capacidade de investimento que o município dispõe no momento.

“Pedimos para o Legislativo a autorização, para que possamos obter o financiamento junto à Caixa Econômica Federal no chamado FINISA, no valor de 20 milhões. Onde poderemos transformar São Joaquim num canteiro de Obras e pavimentar muitos bairros e muitos lugares. Pedimos o apoio dos parlamentares, pois o município precisa sair na frente, hoje podemos e devemos antecipar os investimentos no propósito de atrair iniciativa privada para também possam investir no município. A partir do ano que vem, em 2022, nós vamos consolidar esse investimento e fazer uma programação desenvolta, da forma com que São Joaquim merece. Graças a Deus, o município tem uma condição financeira muito saudável e este investimento não vai atrapalhar nenhum tipo de demanda em relação ao andamento administrativo. Serão dois anos de carência e com condição de dez anos para pagar e com juros baixos no qual, o município, irá conseguir cumprir com suas obrigações. Devemos pensar para frente do nosso tempo e continuar investindo e acredintando em uma São Joaquim cada vez melhor“. Destacou o Prefeito Giovani Nunes

Veja o projeto na íntegra: