AVANÇO! São Joaquim anuncia asfaltamento em 16 ruas da cidade

A Prefeitura de São Joaquim anunciou recentemente que fará a pavimetação e o recapeamento asfáltico em 16 ruas da cidade, recebendo o recurso de mais de 4 milhões oriundos do Governo do Estado.

O pedido foi efetuado pela própria Prefeitura, sendo prontamente atendida pelo Governo de Santa Catarina. Inclusive foi publicado, no final de dezembro de 2021, uma portaria, no Diário Oficial, dando o desígnio dos recursos no montante de R$ R$ 4.073.375,42 para obras de capeamento asfáltico e infraestrutura na cidade de São Joaquim.

Para o Prefeito Giovani Nunes essa é mais uma conquista para o município: “Isso vai trazer uma grande evolução para a nossa cidade, poderemos recapear, com asfalto, as ruas que estão em estado de degradação e iremos recobrir muitas ruas que não tem asfalto, como é o caso das ruas ao redor do Hospital e Posto de Saúde. Muitas irão receber esse material asfáltico, assim como outras que receberão uma camada de reforço. Faremos o projeto já em janeiro e logo em seguida poderemos licitar e iniciar as obras o quanto antes. Com essa nova portaria, já passa dos 14 milhões que o Estado nos enviou. Sem dúvida um grande avanço no desenvolvimento de São Joaquim”

Veja quais as ruas irão receber a pavimentação e repavimentação asfáltica: