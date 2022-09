São Joaquim lança o 14º Festival Municipal da Canção – Saiba como participar

No objetivo de valorizar e promover a produção musical, bem como incentivar novos talentos, a Prefeitura Municipal de São Joaquim lançou recentemente a 14ª edição do Festival Municipal da canção que irá ocorrer no mês de outubro de 2022

As inscrições já estão abertas, se dividindo em quatro categorias infantil, mirim, juvenil e adulto. Para concorrer o candidato deverá enviar um vídeo interpretando sua música, podendo este ser executado pelo próprio candidato ou por um instrumentista convidado pelo mesmo os vídeos enviados participarão de uma eliminatória no dia 01 de outubro. E os candidatos aprovados passarão para a grande final que ocorre entre os dias 12 e 13 de outubro no Centro de Eventos Newton Stélio Fontanella.

Os primeiros colocados de todas as categorias recebem R$ 800,00 e troféu, os segundos colocados de todas as categorias, recebem R$ 600,00 e troféu, os terceiros colocados recebem R$ 400,00 e troféu, todos os participantes recebem certificado de participação.

Veja o regulamento: