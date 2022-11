Boulevard recebe pinturas em cinza indicando áreas de estacionamento em São Joaquim

A Prefeitura de São Joaquim autorizou, recentemente, o uso das calçadas no trecho da Major Jacinto Goulart para que os veículos possam estacionar e usufruir da parte comercial da rua, especialmente na área gastronômica da cidade da neve.

Como forma experimental, foi utilizado floreiras para delimitar o local em que os carros podiam estacionar. Porém nessa semana, o propósito das floreiras foi substituído por uma pintura cinza sobre a calçada de Paver e faixas brancas na pista de rodagem indicando os pontos onde existem as áreas de estacionamento. Sendo as pinturas para delimitar o estacionamento e as floreiras para adorno do Boulevard no centro de São Joaquim.

Ainda é válido lembrar que tal regra só se aplica ao Boulevard da Major Jacinto Goulart na parte entre os Posto Shell e Rodo Oil (antigo San Rafael). E como a calçada é bastante larga o veículos estacionados na ponta não atrapalham a circulação dos pedestres.