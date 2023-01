Prefeitura de São Joaquim começa a implantação do estacionamento transversal

A prefeitura de São Joaquim anunciou que começa a valer hoje, 17/01 a implantação do estacionamento transversal nas ruas Lauro Muller e na parte sul das praças João Ribeiro e Cezário Amarante. As placas o estacionamento oblíquo (exceto para vans, caminhonetes, ônibus, micro-ônibus e caminhões) já foram instaladas e hoje começa a marcação com pinturas no asfalto. O estacionamento transversal, também conhecido como “estacionamento oblíquo”, é uma técnica de estacionamento que permite a maximização do uso do espaço disponível, aumentando assim a capacidade de estacionamento em uma área determinada. Isso é feito através da disposição dos carros em paralelo uns com os outros, em vez de em fileira.

A implantação deste tipo de estacionamento deve ajudar a aliviar a falta de vagas de estacionamento nas ruas Lauro Müller e nas praças de São Joaquim, melhorando a mobilidade urbana e a qualidade de vida dos moradores e visitantes da área. Além disso, a prefeitura também espera que a implantação do estacionamento transversal reduza a necessidade de carros circularem pelas ruas à procura de uma vaga, o que pode contribuir para a redução da poluição e do trânsito.

A implantação do estacionamento transversal está sendo realizada com marcação das vagas e a instalação de sinalização adequada. A prefeitura pede a compreensão e colaboração dos moradores e visitantes da área durante a implantação, pois pode haver alguma interrupção temporária no estacionamento durante esse processo.

Em resumo, a implantação do estacionamento transversal nas ruas Lauro Müller e nas praças de São Joaquim é uma medida importante para melhorar a mobilidade urbana e qualidade de vida das pessoas na área. A prefeitura espera que essa medida ajude a aliviar a falta de vagas de estacionamento e contribuir para a redução da poluição e do trânsito nas ruas centrais.