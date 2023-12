Ana Melo Assume o Cargo de Prefeita de São Joaquim

Nesta última quarta-feira (20), a vice-prefeita Ana Florêncio Melo Arruda tomou posse como prefeita de São Joaquim, assumindo o cargo em substituição ao prefeito Giovani Nunes, que agora se encontra em férias. A transição de poder ocorreu em uma cerimônia realizada na Casa da Cultura, durante a tarde, marcando o início da responsabilidade de Ana Melo em conduzir o município.

Com experiência administrativa e política, a vice-prefeita Ana Melo é reconhecida por sua capacidade de liderança e habilidade em tomar decisões estratégicas. A comunidade local demonstra confiança em sua competência para gerenciar eficientemente os assuntos municipais.

A cerimônia de transição, realizada na Casa da Cultura, contou com a presença autoridades locais como Secretários, Vereadores, representantes da sociedade civil e Igreja Católica. Ana Melo expressou seu compromisso em servir São Joaquim da melhor maneira possível durante o período em que estará à frente da prefeitura, sempre com muita eficiência e comprometimento em atender às necessidades da população.

Enquanto o prefeito Giovani Nunes desfruta de seu merecido período de descanso, São Joaquim permanece em boas mãos sob a liderança da vice-prefeita Ana Melo, que assume a responsabilidade com determinação e foco na continuidade do desenvolvimento do município.