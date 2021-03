Governador anuncia R$ 60,4 milhões para a infraestrutura de Santa Catarina

Investimentos de cerca de R$ 60,4 milhões em infraestrutura, com obras estratégicas para desenvolver as regiões do estado, foram anunciados pelo governador Carlos Moisés nesta segunda-feira, 29, em Florianópolis. São recursos para obras de revitalização de rodovias, aumento da capacidade de vias, construção de pontes e melhorias de acessos entre outros.



>>> Mais fotos na galeria



O governador destacou que o setor de infraestrutura foi escolhido como prioridade desde o início da gestão. Reforçou que as obras na área são fundamentais para melhorar a vida dos catarinenses e gerar novos negócios e renda para Santa Catarina.



“O nosso compromisso é investir em todas as regiões. Os R$ 60,4 milhões são recursos próprios dos catarinenses. Não são financiamentos, são resultados do nosso trabalho, de saneamento da máquina pública e da gestão eficiente. Dessa forma, fazemos com que o dinheiro seja aplicado em benefício da sociedade”, disse.



O secretário da Infraestrutura e Mobilidade, Thiago Vieira, ressaltou que os recursos fazem parte do Programa Novos Rumos do Governo do Estado e falou da importância dos investimentos para os municípios. “Santa Catarina passa por uma transformação na infraestrutura. E os anúncios de hoje mostram que estamos no rumo certo. A infraestrutura cumpre o seu papel de encurtar distâncias e melhorar a vida dos catarinenses”, reforçou o secretário.







Dentre os anúncios, está o convênio de R$ 28,1 milhões para duplicação da Rua Tancredo de Almeida Neves, no Bairro Parque de Exposições, em Concórdia. A rua faz a ligação do Centro de Concórdia com a BR-153. Com cerca de 7,5 quilômetros de extensão, a duplicação da via vai possibilitar segurança viária a pedestres e motoristas, além de proporcionar melhoria na logística a quem empreende ou pretende empreender na região. Está prevista a contrapartida de R$ 1,4 milhão da prefeitura de Concórdia.



O prefeito de Concórdia, Rogério Pacheco, presente no ato, disse que o momento é histórico para o município. “Existe um Oeste antes do governo Moisés e outro após, com muito mais desenvolvimento com as ações já anunciadas e que tem feito. E a obra anunciada hoje é muito aguardada, que vai impactar com o desenvolvimento do município e região.”

Região Sul



Após 15 anos de espera, Sangão, no Sul do Estado, terá a obra de restauração da SC-443, acesso do município. Nesta segunda-feira, o governador autorizou a

licitação da obra que terá a extensão de 2,3 quilômetros. Os recursos são de aproximadamente R$ 6,6 milhões.

Região Norte



Outro anúncio é para a maior cidade do Estado. Para Joinville, foi autorizado o convênio para execução da obra de Implantação do Eixo K, via duplicada que ligará a Rua Dona Francisca à Rodovia Hans Dieter Schmidt, que dá acesso à BR 101. A implantação do eixo facilitará significativamente o deslocamento dos usuários do trecho, dando maior fluidez ao trânsito. O investimento é de R$ 11,5 milhões, com previsão de término para final de 2022.

Região Meio-Oeste



No Meio-Oeste, para Rio das Antas, foi anunciada a retomada das obras da travessia urbana da rodovia SC-135 (trecho com cerca de um quilômetro) e da ponte sobre o Rio do Peixe, ambos em Rio das Antas.



A construção estava parada há quatro meses, por questões envolvendo desapropriações. Agora, serão providenciados o aterro e a pavimentação das cabeceiras, além de sinalização vertical e horizontal do trecho.

O valor da etapa da obra anunciada nesta segunda-feira é de R$ 1,9 milhão. O total do contrato (maior parte já executado) era de mais de R$ 8 milhões.

“É mais uma obra que estava paralisada, com sérios problemas de desapropriação e que hoje damos ordem de início para que seja retomada para, em breve, seja entregue à população”, destaca o secretário Thiago Vieira.



Acompanharam os atos os deputados estaduais Coronel Mocellin, Vicente Caropreso, Fabiano da Luz, Jerry Comper, Marcos Vieira, Marlene Fengler, Mauro de Nadal, Moacir Sopelsa, Neodi Saretta, Paulinha, Valdir Cobalchini e Volnei Weber.

Confira as obras anunciadas

Oeste

Concórdia

Convênio para duplicação de 7,5 quilômetros da Rua Tancredo de Almeida Neves, bairro Parque de Exposições, em Concórdia. Os investimentos do Governo do Estado chegam a R$ 28,1 milhão e contrapartida do município R$ 1,4 milhão. A obra deve iniciar em julho, com previsão de término em fevereiro de 2023.

Mondaí

Elaboração de projeto para a restauração de um trecho de um quilômetro na SC-386. Investimento: R$ 29.810,20. Prazo: 60 dias.

Xavantina

Elaboração de projeto de engenharia rodoviária para aumento da capacidade e restauração de cerca de 42 quilômetros na SC-155, em três lotes: Até a entrada de acesso a Xavantina, com extensão de aproximadamente 31 quilômetros. E da entrada de acesso a Xavantina a à SC-283, em Seara, trecho com extensão de 11 quilômetros. Investimento: R$ 1 milhão. Prazo: 360 dias

Xanxerê/Bom Jesus

Elaboração de projeto para obras de restauração com aumento de capacidade da Rodovia SC – 480, no entroncamento com a SC-155 em Bom Jesus até o entroncamento com a BR-282 em Xanxerê, com extensão aproximada de 19,13 km. Investimento: R$ 392,4 mil. Prazo: 240 dias corridos.

São Miguel do Oeste – convênio

Pavimentação asfáltica da estrada de acesso à Comunidade Linha Sete de Setembro. Investimento: R$ 2.475.000. Prazo: 31/12/2022

Pavimentação Asfáltica da estrada de acesso a Comunidade Linha Caxias. Investimento: R$ 2.339.890,57. Prazo: 31/12/2022

Modelo – convênio

Execução de obras de Infraestrutura no parque da FEPAR – Festa Estadual do Porco Assado no Rolete. Investimento: R$ 300 mil. Prazo: 31/12/2020

Meio-Oeste

Rio das Antas



Execução da travessia urbana de Rio das Antas e ordem de reinício para a obra da ponte sobre o Rio do Peixe. Serão executados os trabalhos de retificação de área desapropriação, aterro das cabeceiras, pavimentação das duas cabeceiras e sinalização vertical e horizontal da pavimentação das duas cabeceiras. O investimento é de R$ 1.961.780,34. O total do contrato mais aditivos era de R$ 8.498.240,36. Destes, R$ 6.536.460,02 já haviam sido pagos.

Fraiburgo – Monte Carlo – Campos Novos

Elaboração de Projeto de Engenharia Rodoviária para Obras de Restauração da SC-452, no entroncamento com a SC-355 no município de Fraiburgo, até o início do perímetro urbano do município de Monte Carlo e do início do perímetro urbano de Monte Carlo até o entroncamento com a BR-470, em Campos Novos. Investimento: R$ 1.006.696,58. Prazo: 300 dias

Sul

Sangão

Autorização para licitação da obra de restauração da SC-443, acesso de Sangão, com extensão de 2,351km. Os recursos são de aproximadamente R$ 6,6 milhões. A obra tem previsão de término para 12 meses.

Criciúma

Elaboração de projeto geotécnico de contenção na Rodovia de acesso estadual Rio Maina, próximo ao KM 04, no Morro do Caravaggio. Investimento: R$ 77.938,46. Prazo: 90 dias

Planalto Serrano

Correia Pinto

Assinatura do edital para execução da Iluminação do Trevo do Acesso e do Estacionamento e Alimentação da ETE do Aeroporto Regional do Planalto Serrano de Correia Pinto. O investimento é de R$ 308.206,30. O prazo de execução é de dois meses, a contar da ordem de serviço.

Grande Florianópolis

Águas Mornas

Elaboração de projeto geotécnico para recuperação da contenção na SC-435, na entrada para a BR-282, próximo ao km 10, no município de Águas Mornas. O investimento é de R$ 34.227,49.

Anitápolis – convênio

Construção de uma ponte de concreto armado na comunidade do Rio do Meio (estrada geral), zona rural do Município de Anitápolis. Investimento: R$ 100 mil

Prazo: 31/12/2020

Médio Vale do Itajaí

Jaraguá do Sul – Pomerode

Elaboração de projetos geotécnicos para contenção de escorregamentos na SC-110, no trecho de 2,5 quilômetros que vai da entrada da BR-280, em Jaraguá do Sul, até a entrada da SC-421, em Pomerode. Investimentos de R$ 228.648,12. Prazo: 120 dias

Norte

Joinville – convênio

Execução de obra de Implantação do Eixo K, via duplicada que ligará a Rua Dona Francisca à Rodovia Hans Dieter Schmidt à rua Dona Francisca, que dá acesso a BR 101. A implantação do eixo facilitará significativamente o deslocamento dos usuários do trecho, dando maior fluidez ao trânsito. O investimento é de R$ 11,5 milhões. Prazo: 30/12/2022

Contratação de Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) para Implantação e Pavimentação do Corredor Rodoviário Litorâneo Norte, entre os municípios de Joinville e Biguaçu. Investimento de aproximadamente R$ 600 mil. Prazo: 6 meses

Porto União – convênio

Recuperação de vias da área industrial de Porto União, com o recape de acesso e pavimentação de outras vias na Área Industrial. Investimento: R$ 3 milhões. Prazo: 01/06/2022

Alto Vale do Itajaí

Atalanta – convênio



Pavimentação de lajotas na Rua Dr. Blumenau, 200,00 m da Rua Roberto Beck, 100,00 m da Rua Rosário e 50,00 m da Rua Filemon Zimmermann. Investimento: R$ 300 mil. Prazo: 31/12/2021

Agrolândia – convênio

Construção das calçadas na Alameda Trombudo Alto. Investimento: R$ 100.303,00 Prazo: 15/12/2020

Por Bianca Backes

Vanessa Pires Assessoria de Comunicação Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade