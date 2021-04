Gafanhotos gigantes assustam moradores de Santa Catarina

Gafanhotos gigantes que começaram a aparecer em várias cidades de Santa Catarina estão assustando moradores e chamando atenção nas redes sociais. Nas fotografias postadas é possível perceber que os insetos medem aproximadamente 15 centímetros.

Até o momento, os gafanhotos de tamanho avantajado foram vistos nos seguintes municípios do meio-oeste catarinense:

Abdon Batista

Água Doce

Campos Novos

Capinzal

Catanduvas

Erval Velho

Ibicaré

Joaçaba

Monte Carlo

o biólogo Jackson Preuss explicou que os gafanhotos gigantes são do gênero Tropidacris e estão distribuídos por quase toda a América do Sul. Ao contrário das outras espécies, ele costuma viver sozinho e não em grupo. O que significa que ninguém precisa temer se deparar com uma nuvem deles voando e devorando tudo que encontrar na frente por aí.

“Eles não são insetos perigosos, apenas crescem mais do que os outros. Estão entre os maiores gafanhotos do mundo em comprimento e envergadura e podem atingir de 12 cm a 23 cm”, disse o biólogo.

Fonte: RIC Mais