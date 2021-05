Estado recebe novo lote com 228 mil doses da vacina AstraZeneca contra Covid-19

O Governo de Santa Catarina recebeu nesta segunda-feira, 17, mais 228 mil doses da vacina AstraZeneca/Fiocruz contra a Covid-19. Os imunizantes chegaram ao aeroporto, em Florianópolis, por volta das 23h55. Depois, foram encaminhados para a Central Estadual de Rede de Frio da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive), em São José, para a conferência da equipe técnica.

“Continuamos comprometidos em distribuir essas doses de maneira rápida aos municípios. Estamos avançando com a vacinação dos grupos prioritários e nos preparando para imunizar um novo grupo, que é o dos profissionais da educação. Por isso toda a agilidade é necessária”, destacou o governador Carlos Moisés.



“Já temos mais de 2 milhões de doses aplicadas e com essas remessas iremos avançar ainda mais na vacinação dos catarinenses”, ressaltou o secretário de Estado da Saúde, André Motta Ribeiro.

A organização da logística de distribuição será feita no decorrer da terça-feira, 18, para as unidades descentralizadas de Vigilância Epidemiológica (UDVEs) das Regionais de Saúde de Santa Catarina: Grande Florianópolis, Joinville, Jaraguá do Sul, Mafra, Tubarão, Criciúma, Araranguá, Blumenau, Rio do Sul, Lages, Videira, Joaçaba, Chapecó, Concórdia, São Miguel do Oeste e Xanxerê.

>>> Mais fotos no álbum

“Nesta terça repassaremos para as regionais de saúde um quantitativo de vacinas para que os municípios avancem na imunização das pessoas com comorbidades e com deficiência permanente. É importante que seja realizado o aprazamento para o recebimento da segunda dose no período recomendado”, assinalou o diretor da Dive, João Augusto Brancher Fuck. O diretor completa que o intervalo de aplicação das doses da vacina do laboratório AstraZeneca/Fiocruz é de 12 semanas. Somente com duas doses a pessoa pode se considerar protegida.

A tabela de distribuição de doses por municípios e as orientações da SES às Secretarias Municipais de Saúde serão encaminhadas ao longo desta terça-feira. O lote de vacinas da Pfizer com 22.230 doses tem previsão de chegada às 19h05, desta terça, em Florianópolis.



Por Amanda Mariano

Bruna Matos

Patrícia Pozzo

NUCOM – Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive) Secretaria de Estado da Saúde