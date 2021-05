Ministério da Saúde alerta que Variante indiana mais letal da Covid pode chegar em SC

O Ministério da Saúde emitiu um alerta aos três estados da região Sul – Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul – avisando para o risco da chegada da variante B.1617, identificada inicialmente na Índia. O alerta ocorreu após a identificação de pacientes com Covid-19, causada pela mutação, na Argentina.

O aviso do Ministério chamou atenção para o fato dos três estados fazerem fronteira com o país vizinho. Nesta quinta-feira (20), o Maranhão confirmou os primeiros casos da variante indiana no Brasil.

A mutação é uma das grandes preocupações da saúde mundial, porque pode estar por trás da explosão de casos e óbitos por Covid-19 na Índia. A médica brasileira Mariangela Simão, diretora-assistente da Organização Mundial da Saúde (OMS), que entrevistei para a edição impressa deste fim de semana, comentou que a variante indiana é motivo de grande preocupação.

Ela tem uma dupla mutação, que tem aparecido com frequência, e pode estar associada a um aumento na transmissibilidade.

